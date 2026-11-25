Unos 12.000 personas, según la Policía, y al menos 20.000 personas, según el principal sindicato del sector público (ADEDY), que convocó la huelga, se manifestaron en el centro de Atenas junto con asociaciones de estudiantes y alumnos, y otras representaciones del sector privado que se sumaron a las movilizaciones.

"Al lado de los trabajadores protestaron hoy alumnos y estudiantes, ya que la carestía y los sueldos bajos afectan obviamente también a sus familias", dijo a EFE Yorgos Petrópulos, miembro del Comité Ejecutivo de ADEDY.

La principal demanda es la reintroducción del decimotercero y decimocuarto sueldo, salarios que fueron recortados durante la crisis financiera que sufrió el país entre 2010 y 2018, pero que no se han reinstaurado desde entonces en el sector público.

"El salario mínimo en el sector público es 15 % menor que el del sector privado, que también es bajo", recalcó Petrópulos y añadió que bajo estas condiciones de carestía se entiende cuán difícil es para los trabajadores llegar a fin de mes.

Con pancartas que escribían "Destinen dinero para la educación" y "Estudiantes y trabajadores unidos en un puño y una voz", los manifestantes marcharon por el centro de la capital griega hasta llegar frente al Parlamento.

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Uno de los momentos más emotivos fue cuando un grupo de músicos y docentes, trompetas y guitarras en mano, interpretaron junto con alumnos y estudiantes canciones revolucionarias del famoso compositor griego Mikis Theodorakis (1925-2021).

El país amaneció hoy sin barcos de pasajeros ni trenes interurbanos, ya que a las movilizaciones se han sumado los marineros y los trabajadores ferroviarios.

Además, decenas de vuelos internos hacia o desde aeropuertos regionales fueron cancelados, ya que al paro se han sumado también los trabajadores de telecomunicaciones de la Autoridad Helénica de Aviación Civil.

En la huelga participan también los trabajadores sanitarios, los docentes de secundaria, y asociaciones de profesores universitarios reivindicando aumentos salariales, la cobertura de vacantes en ambos sectores, y más fondos para la investigación académica.

"La investigación básica en nuestras universidades cuenta con muy pocos recursos y además existe un problema enorme en cuanto al apoyo estatal hacia los estudiantes", explicó a EFE Dimitris Fasuliotis, profesor de Ciencias Naturales de la Universidad Capodistríaca de Atenas.

Si bien Grecia, bajo el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, ha logrado impulsar el crecimiento económico y reducir considerablemente su deuda pública, la carestía generalizada y los aún bajos sueldos merman considerablemente los ingresos de los empleados.

Según datos de la Oficina de Estadística de Grecia (Elstat), la tasa de inflación acumulada en el país entre 2020 y 2026 alcanza casi el 30 %, mientras que los salarios han subido de media apenas un 20 % en ese mismo período.

Eso sí, el salario mínimo de Grecia subió entre 2020 y 2026 más de un 41 %, al pasar de 650 a 920 euros brutos por mes.

En octubre pasado, la tasa de inflación interanual se situó en el 5,7 %, uno de los valores más altos de la Unión Europea (UE), solo por delante de Bulgaria (5,9 %), Lituania (6,1 %) y Rumanía (7,0 %).

Grecia se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en poder adquisitivo, empatada con Bulgaria en el último puesto en Producto Interior Bruto (PIB) per cápita ajustado.

Además, ocupa la última posición en capacidad de compra del salario medio, según datos de Eurostat.