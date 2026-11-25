Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo, hermanos del ministro de Economía de Argentina, habían sido sobreseídos en septiembre de 2026 en la causa por el financiamiento a la agrupación Revolución Federal, investigada por sus actividades violentas y sus vínculos con el intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta.

En el fallo, al que accedió EFE, los jueces de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal entendieron que todavía existen medidas de prueba pendientes y que no se alcanzó el grado de "certeza negativa" que se requiere para clausurar definitivamente el caso.

El fallido atentado del 1 de septiembre de 2022, ocurrido durante una muestra de apoyo a la expresidenta Fernández (2007-2015), quedó registrado en videos tomados por sus seguidores y generó una fuerte conmoción política e institucional en Argentina.

Mientras se concentró en los autores materiales del intento de magnicidio, se demostró la existencia de la agrupación Revolución Federal, la cual realizaba "manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las autoridades en ejercicio", según recapitula el fallo de este miércoles.

En febrero de 2023 cuatro integrantes de Revolución Federal, entre ellos, su líder, Jonathan Morel, fueron procesados por incitación a la violencia colectiva, en una causa que no ha tenido avances significativos desde entonces.

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La investigación sobre el financiamiento a la agrupación se inició a partir de la detección de transferencias por más de 6,5 millones de pesos realizadas desde fideicomisos administrados por los hermanos Caputo, con destino a cuentas de Morel, su expareja y una de sus empleadas.

El pasado septiembre, el sobreseimiento de Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo había obturado esa investigación.

Fernando Sabag Montiel y su expareja Brenda Uliarte, fueron condenados en octubre de 2025 a diez y ocho años de prisión, respectivamente, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, como autor y partícipe necesaria.

Fernández, por su parte, cumple desde junio de 2025 una condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa de irregularidades en obras públicas durante su Gobierno.