Esos números incluyen, al menos, a 203 mujeres y 127 menores. Entre estos últimos hay un bebé de unos cuatro meses y una niña alumbrada en alta mar, durante la travesía de uno de los cayucos rescatados a 70 kilómetros de El Hierro por la Guardamar Calíope.

Es tan intensa la llegada de embarcaciones desde África Occidental que soporta este mes el archipiélago español de Canarias, en el Atlántico, que los récords en esta ruta migratoria con 32 años de historia duran ya poco más de una semana.

El que ha quedado ya desfasado se estableció el pasado 14 de noviembre, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

El anterior databa de 2020, con 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín (Gran Canaria), una cifra nunca vista desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, año que se cerró con 31.678 rescatados.

Entre los rescatados este martes, hay nacionales de siete países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Burkina Faso, Mauritania y Mali) y un refugiado de Yemen, y se encuentran 177 mujeres y 107 menores.

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El primer cayuco en llegar a El Hierro este 24 de noviembre entró a las 2:45 horas en el muelle acompañado por la Salvamar Navia con 217 ocupantes.

A las 3:00 horas, la Salvamar Acux escoltó a La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal).

El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4:29 horas tras una travesía de siete días desde Gambia con 217 personas a bordo.

Sobre las 5:50 horas, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes.

Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa.

A las 8:45 horas entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, el quinto cayuco con 93 migrantes.

Las llegadas se reactivaron a primera hora de la tarde, cuando la Salvamar Ácrux prestó ayuda a otros dos cayucos, a las 12:55 y a las 13:10 horas, con un total de 186 ocupantes.

Mientras esas dos embarcaciones eran atendidas en el muelle, irrumpió en él, por sus propios medios, un octavo cayuco con 208 ocupantes, tras siete días de navegación desde Bargny (Senegal).

Sobre las 17:30 horas llegó el noveno cayuco del día con la Salvamar Mízar, de nuevo desde Dakar, de donde salió hace seis días con 119 personas.

La misma salvamar escoltó una hora después a una décima embarcación son 157 personas.

Por su parte, en el undécimo cayuco del día viajaban 53 personas.

A las 20.20, la Salvamar Mízar escoltó al muelle a otro cayuco con 126 personas de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

La misma salvamar salió de nuevo a recoger fuera del puerto a 172 personas rescatadas a 70 kilómetros de la isla en dos cayucos procedentes de Gambia.

Al filo de las 22.00 horas, llegaba al muelle la Salvamar Diphda con los 191 ocupantes del decimoquinto cayuco del día, varios en mal estado de salud y uno de ellos ya fallecido.