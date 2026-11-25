La cita reunirá en Londres a gobiernos, ONG, empresas e instituciones multilaterales, así como a supervivientes y activistas, con el objetivo de acelerar la erradicación de esta violencia, indicó el Gobierno en un comunicado difundido este miércoles, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Como parte de los preparativos, el Ejecutivo laborista ha anunciado un programa dotado con 27 millones de libras (unos 32 millones de euros) para combatir los abusos digitales contra mujeres y niñas, en particular el acoso, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial (IA).

El programa 'Thrive' trabajará con empresas tecnológicas para incorporar mecanismos de seguridad en el diseño de sus productos, como el difuminado automático de imágenes y restricciones de edad, se señala en la nota.

Además, financiará asesoramiento jurídico y técnico a otros países para reforzar sus legislaciones y cerrar lagunas que permiten a los agresores actuar a través de las fronteras.

El Gobierno británico recuerda que alrededor del 85 % de las mujeres en el mundo han presenciado o sufrido violencia en internet, mientras que las denuncias por abusos relativos a imágenes íntimas recibidas por el portal nacional Revenge Porn Helpline aumentaron un 1.463 % entre 2019 y 2025.

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"Los abusos en internet no conocen fronteras. En cuestión de segundos, una imagen real o generada por inteligencia artificial puede compartirse por todo el mundo", advirtió el ministro de Exteriores, Ed Miliband.

"El Reino Unido está liderando la acción internacional para reforzar las leyes de seguridad en línea y frenar a los delincuentes que aprovechan las lagunas de las nuevas tecnologías, protegiendo a mujeres y niñas de abusos atroces", agregó.

La cumbre se celebrará después de que el Reino Unido impulsara el pasado 20 de mayo la Coalición Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, de la que también forman parte, además de España, Sudáfrica, Brasil, Marruecos, Jamaica, Bosnia y Herzegovina, Australia y Francia.