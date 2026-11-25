La enfermera Neliza Figueroa fue asesinada el pasado 2 de agosto en un barrio de Santo Domingo por negarse a retomar la relación con el padre de sus hijos, de quien había solicitado una orden de alejamiento que no llegó a obtener, convirtiéndose en una víctima más de la violencia machista que cada año arrebata la vida a decenas de mujeres en el país.

Al menos 88 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja este 2026 en República Dominicana, el segundo país de la región con mayor tasa de feminicidios, después de Honduras, un problema que defensoras de los derechos de las mujeres atribuyen al machismo, las desigualdades sociales y el conservadurismo en esta nación.

La situación tiene una dimensión histórica: se estima que desde 2005 hasta noviembre de 2026 unas 2.258 mujeres y niñas fueron asesinadas en circunstancias de violencia de género en República Dominicana, según datos recopilados por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf) y publicados esta semana.

Para la activista Sergia Galván, del movimiento feminista de República Dominicana, los feminicidios no son hechos aislados, sino la expresión de una estructura social que sigue reproduciendo relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

"Los feminicidios persisten en el país por el machismo, las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y el conservadurismo de la sociedad dominicana", dijo Galván a EFE.

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La activista considera que el avance de ideas conservadoras ha frenado las políticas de igualdad y las respuestas institucionales frente a la violencia machista.

Señala, además, la influencia de sectores eclesiales en las políticas públicas, especialmente en ámbitos como la educación, la salud y el trabajo.

El resultado es un país que todavía no cuenta con educación sexual integral en las escuelas, ni una ley de igualdad y no discriminación ni una legislación integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, afirma Galván.

En el Congreso Nacional, los avances en esta materia llevan dos décadas estancados, agrega la experta.

La contradicción resulta especialmente significativa en una nación que cada 25 de noviembre recuerda a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y convertidas en símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Pero el problema no termina en las causas culturales y sociales. Galván sitúa una de las mayores debilidades en los mecanismos de protección disponibles para las mujeres que denuncian a sus agresores.

Las órdenes de arresto, explica, se ejecutan con baja efectividad, mientras que las órdenes de protección se conceden de manera limitada y reciben poco seguimiento.

"Una orden de protección no es una garantía de que no te van a matar", advierte.

La respuesta institucional, denuncia Galván, también está fragmentada. Las entidades responsables no mantienen una coordinación operativa suficiente y utilizan categorías e indicadores diferentes para registrar un mismo fenómeno. A ello se añade la falta de personal y de recursos económicos para atender la demanda.

Frente a este escenario, el movimiento feminista reclama cambios que vayan más allá de las declaraciones y las campañas de sensibilización.

Galván plantea la aprobación de la denominada Ley Mirabal, que cursa en la Cámara de Diputados y con la que se establecería un sistema integral con presupuesto propio, responsabilidades claramente distribuidas entre las instituciones, un modelo de gobernanza y las tipificaciones legales necesarias.

También reclama garantizar recursos para todas las etapas de la respuesta estatal: prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación.

Entre las medidas propuestas figuran la creación de una base de datos que permita unificar las estadísticas y detectar las fallas del sistema, el diseño de una política nacional dirigida a los agresores y el desarrollo de una política de igualdad y no discriminación.