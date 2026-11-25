"Lo que aparece recogido ayer es simplemente la referencia de que eventualmente podría llegar a ocurrir, que hubiera algún tipo de riesgo de exceso de deuda y que en su caso el año que viene ya se investigará. Es una prealerta", dijo en una rueda de prensa.

La también responsable europea de Competencia añadió que en el informe que publicó ayer Bruselas hay "una diferencia muy clara" entre los países que "están incurriendo en un incumplimiento" y aquellos para los que "todavía no se ha constatado ni confirmado de alguna forma y requiere un procedimiento con todas las garantías".

En su Paquete de Otoño del Semestre Europeo, la Comisión Europea amenazó ayer con la posibilidad de abrir en primavera un procedimiento por déficit excesivo a España si los datos definitivos a cierre de 2026 confirman que el país incrementó el gasto público por encima del límite que permiten las reglas europeas.

En concreto, los servicios económicos de la institución calculan que España cerrará el año con un desvío acumulado de gasto neto en comparación con la senda fiscal equivalente al 0,9 % del PIB, tres décimas por encima del margen permitido que se corresponden con unos 5.100 millones de euros.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, aseguró que, de confirmarse, esto justificaría un análisis detallado de las finanzas públicas españolas que, en última instancia, podría desembocar en la apertura de un expediente.

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Ribera presentó en la comparecencia de este miércoles una prórroga del marco temporal de ayudas de Estado que Bruselas puso en marcha para aliviar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, del que España es el mayor beneficiado con ayudas concedidas por valor de 1.900 millones.

Sobre este asunto, la política española destacó el "papel activo" del Gobierno de España para aprovechar un marco que está abierto "a todas las capitales".

También subrayó que España "ha hecho uso de estas posibilidades con la convicción de que ayuda a la política económica y al conjunto de la sociedad".