La muestra, titulada "Velázquez e Italia", se anunció oficialmente este miércoles en el romano Palacio Barberini, donde podrá visitarse del 11 de marzo al 11 de julio de 2027 con obras procedentes de museos y colecciones públicas y privadas de Europa y Estados Unidos.

Según subrayaron los comisarios Guillaume Kientz, Thomas Clement Salomon y Yuri Primarosa, la exposición reconstruirá los dos viajes que el pintor sevillano realizó a Italia, entre 1629 y 1631 y entre 1649 y 1651, fundamentales para su formación artística y su posterior consolidación.

Durante aquel viaje, el artista entró en contacto con la pintura italiana del momento, especialmente con los círculos artísticos romanos y el entorno del pintor español Jusepe de Ribera en Nápoles.

Esta experiencia, a juicio de Primarosa, amplió los intereses del pintor hacia nuevos géneros y composiciones que le ayudarían a convertirse en el principal pintor del Barroco español y retratista de cámara del rey Felipe IV.

Sin embargo, su segunda visita tuvo un carácter muy diferente cuando "Velázquez llega a Roma como pintor consagrado, como el pintor de los pintores y como el pintor más importante de España", destacó el comisario.

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Esta segunda vez, el pintor sevillano viajó también por encargo de la monarquía española para enseñar a otros artistas, así como para supervisar la adquisición de esculturas, obras de arte y reproducciones de piezas antiguas destinadas a las colecciones reales.

Además de sus funciones artísticas como maestro, ejerció como representante "diplomático" de Felipe IV ante la corte pontificia de Inocencio X, donde retrató a algunas de las figuras más influyentes de la Roma barroca.

De hecho, entre los principales préstamos de la exposición figuran también el 'Retrato de hombre, probablemente un autorretrato', del Metropolitan Museum de Nueva York, y el 'Retrato del cardenal Astalli-Pamphili', de la Hispanic Society de Nueva York.

Primarosa puso de relieve el "excepcional" 'Retrato de doña Olimpia Maidalchini', que era la cuñada y principal consejera del papa Inocencio X , procedente de una colección privada que regresará a Roma por primera vez en casi cuatro siglos.

Para el comisario, la segunda estancia de Velázquez tuvo una importancia no solo artística, sino también política, al contribuir a estrechar lazos entre la monarquía española y el papado mediante el intercambio artístico a manos del pintor, entendido como "representante de una política cultural".

La exposición, organizada por las Galerías Nacionales de Arte Antiguo en colaboración con la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York, cuenta con el patrocinio de la Embajada de España en Italia y el apoyo del banco italiano Intesa Sanpaolo.