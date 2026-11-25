Chibis, condenado a dos meses de prisión preventiva, fue detenido el 23 de noviembre en el aeropuerto de la capital rusa, Sheremétievo.

Le imputaron malversación de fondos dedicados a la construcción de infraestructuras y el envío ilegal de este dinero al extranjero.

En total se estima que habría robado más de 1.000 millones de rublos (más de 12 millones de dólares).

Según informó el periódico ruso Kommersant, Chibis también había recibido un hidrodeslizador por valor de 8,5 millones de rublos (más de 103.000 dólares) como soborno y otras dádivas por valor de 100 millones de rublos (más de 1 millón de dólares).

Además, según la prensa, Chibis también tendría una casa en propiedad cerca de Tarragona, en España.

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El inmueble de tres pisos y de 176 metros cuadrados fue adquirido por la familia del gobernador arrestado en 2012 y en aquel momento costó 300.000 euros (más de 328.000 dólares).

Chibis rechaza las acusaciones: "Honestamente y sinceramente trabajaba para el bien del norte ruso. Espero que durante la investigación y en la corte pueda defender mi inocencia", afirmó.

Chibis estuvo a cargo de la región septentrional más de siete años y se ha convertido en el primer gobernador en ejercicio detenido desde el comienzo de la guerra.

Antes de ocupar este puesto, trabajó de viceministro de Construcción de Rusia.

En julio del año pasado el ministro de Transporte ruso, Román Starovóit (anteriormente gobernador de la región fronteriza de Kursk), se suicidó, presuntamente, tras verse involucrado en un escándalo de corrupción.