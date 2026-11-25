"Rusia está dispuesta a colaborar para aumentar la producción de los yacimientos de petróleo y gas existentes en Brunéi y para desarrollar las reservas de difícil extracción", afirmó Putin tras el encuentro en el Kremlin con el sultán Hassanal Bolkiah, jefe de estado de Brunéi.
"Podríamos compartir nuestra singular experiencia, conocimientos y soluciones técnicas altamente eficaces en este ámbito con nuestros amigos bruneanos", añadió.
Durante el encuentro en el Kremlin hoy las delegaciones de Rusia y Brunéi también acordaron desarrollar lazos en el ámbito de la energía, comercio, defensa y educación.
El sultán de Brunéi también invitó a Putin a visitar su país y mostró la confianza en aumentar el flujo turístico de los rusos en 2027.