Este es el séptimo grupo de menores de edad devueltos a sus seres queridos desde que Melania Trump anunció en octubre del año pasado que mantenía contactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, para facilitar la reunificación de infantes afectados por la guerra en Ucrania.

La Casa Blanca no especificó -en su comunicado- cuántos menores son rusos y cuántos ucranianos, pero si resaltó "el imperativo moral" de proteger a estos niños en medio de un conflicto al que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca poner fin.

"La reunificación de nueve niños con sus familias ha sido posible gracias a la plena cooperación de los líderes rusos y ucranianos. Sigo decidida a continuar mi labor humanitaria y a lograr que las familias vuelvan a estar juntas", afirmó Melania Trump -según la nota-.

Este nuevo reencuentro de niños separados por la guerra en Ucrania se anuncia semanas después de que la primera dama estadounidense mediara en la tregua humanitaria de seis días entre Moscú y Kiev, a finales de octubre y principios de noviembre en el frente de la región de Jersón, para evacuar población civil de la localidad de Oleshki.

Según la Casa Blanca, el papel de la esposa del presidente estadounidense permitió salvar cerca de ochocientas vidas y facilitó la entrega de suministros de primera necesidad, como alimentos, agua potable, medicamentos y asistencia médica.

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Tras la mediación en Oleshki, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, concedió a Melania Trump la Orden en primer grado de la Princesa Olga, una distinción que el Estado de Ucrania otorga exclusivamente a mujeres.

Estas negociaciones coinciden con los esfuerzos de la Administración Trump por relanzar el proceso de paz para poner fin al conflicto entre Kiev y Moscú.