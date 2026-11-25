Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, activistas y feministas se concentraron en la fachada de la estatal Universidad de El Salvador (UES) para recordar a las víctimas de feminicidio con un altar que incluyó flores, fotografías y velas.

La activista Keila Cáceres, integrante de la no gubernamental Asamblea Feminista, aseguró a EFE que, a pesar, "de la narrativa gubernamental de que El Salvador es el país más seguro del mundo, los asesinatos de mujeres siguen imparables, se han invisibilizado y el Estado los niega, ocultando los datos de estas violencias".

"No queremos dejar de recordar a todas esas víctimas, las muertes que se habrían podido prevenir en este país y que le corresponde estrictamente al Estado y a este gobierno garantizar una vida libre de violencia", señaló Cáceres y lamentó que "día con día lo que hacen es perpetuar la violencia y normalizarla".

La activista sostuvo que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General, el año pasado se registraron aproximadamente 7.000 denuncias de violencia contra la mujer y recordó que en 2025 se reportaron 26 femicidios, monitoreados por organizaciones de mujeres ante la falta de datos oficiales.

"Aunque ahora parezca que en El Salvador no existan hechos de violencia de género, por el contrario hay un aumento aunque el Estado siga negando estas muertes", añadió Cacéres, en referencia a que El Salvador mantiene bajo secreto o niega el acceso a los datos sobre este fenómeno.

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Cáceres también recordó que en El Salvador "las mujeres que sufren emergencias obstétricas son criminalizadas y sometidas a procesos penales por delitos que no cometieron".

Señaló que la Asamblea Feminista reporta alrededor de 25 casos de mujeres que están siendo procesadas tras sufrir emergencias obstétricas y condenó que "en los hospitales siguen denunciando a las mujeres que sufren pérdidas involuntarias".

Las mujeres que sufren emergencias obstétricas en El Salvador y que, bajo sospecha de aborto, son acusadas por la Fiscalía General por homicidio se enfrentan a la posibilidad de ser condenadas a la cadena perpetua tras una serie de reformas constitucionales y penales aprobadas por la Asamblea Legislativa, algo que expertas señalan como un retroceso que refuerza la criminalización de estas mujeres.

Cáceres, además, denunció que "a muchas de estas mujeres les están aplicando el régimen de excepción y buscan imputarlas de delitos vinculados al régimen", como agrupaciones ilícitas.

El régimen de excepción contra las pandillas, vigente en El Salvador desde marzo de 2022, suspenden algunas garantías constitucionales a toda la población, incluyendo la defensa en un proceso penal.