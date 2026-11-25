Visiblemente cansado tras volar desde Washington, Ábrego pisó suelo español tras abandonar voluntariamente el país norteamericano, a raíz de su larga batalla judicial por su deportación ilegal a una prisión de El Salvador en marzo de 2025 y su posterior retorno a territorio estadounidense.

Su llegada en el vuelo comercial UA260 de United Airlines procedente de Washigton-Dulles (Estados Unidos) desató el caos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Decenas de periodistas se abalanzaron en busca de sus primeras palabras, provocando empujones y la caída al suelo de varios reporteros en medio de la tensión, como pudo constatar EFE.

Pese al revuelo, Ábrego optó por el silencio, aunque está previsto que ofrezca una rueda de prensa esta misma tarde. España es la primera parada de la ruta que hará el salvadoreño por diferentes países para denunciar la situación que ha vivido en EEUU.

Según relataron a EFE varios pasajeros, el salvadoreño fue el primero en desembarcar del avión, donde agentes de seguridad le esperaban a pie de pista.

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Tras una larga espera en los controles de seguridad y mientras uno de sus abogados, Chris Newman, permanecía nervioso pendiente de su llegada, Ábrego apareció en la terminal oculto bajo una sudadera y escoltado por su equipo legal junto a su mujer y su hermano.

La curiosidad de los pasajeros que preguntaban a la prensa por el protagonista de la historia del día terminó por convertirse en una conversación de denuncia e indignación por la política del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos).

Un estadounidense de origen iraní, que prefirió mantener el anonimato, esperaba a su mujer en el aeropuerto cuando se enteró del asunto y denunció a EFE que él ha perdido a "alrededor de 40 empleados" que trabajaban para él "por culpa del ICE".

"Los arrestaron y los deportaron a otros países", afirmó el ciudadano, residente en Miami.

El caso de Ábrego es uno más en la política de deportaciones de la Administración Trump, que llevaba meses ejerciendo presión para deportar al salvadoreño a algún país africano, entre opciones como Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

"Conozco a gente en Miami que fue deportada a África", explicó a EFE el estadounidense y añadió que ahora mismo "muchas personas que son ilegales se autodeportan" para evitar ser enviados a países africanos.

Los abogados de Ábrego apuntan a que él decidió "voluntariamente" viajar a España aunque uno de sus letrados, Simón Sandoval, afirmó a los medios que bajo el Gobierno actual en Estados Unidos el ciudadano salvadoreño no tiene "una oportunidad abierta y libre para regresar".

Sandoval consideró que su defendido "sobrevivirá" a Trump y volverá a EE.UU. como "residente permanente legítimo" en la próxima Administración.

"Yo soy americana" y lo que está pasando en Estados Unidos con las deportaciones "es lo peor del mundo", afirmó a EFE Cristina, una terapeuta de 50 años con doble nacionalidad estadounidense y española que esperaba en el aeropuerto a la pareja de su hijo.

"La manera en la que están haciendo redadas en las calles, alejándolos de sus familias... es desgarrador, es horrible", lamentó la mujer, quien aseguró conocer al detalle el caso del salvadoreño y las torturas que sufrió en su país tras ser expulsado.

"El trauma por el que está pasando este pobre hombre solo por buscar una vida mejor va más allá de cómo tratarían incluso a un criminal. Es una locura", sentenció.

Con la salida discreta de Ábrego del aeropuerto, Madrid se convirtió este miércoles en el primer altavoz de su prevista gira internacional, cuyas siguientes paradas todavía no se conocen.