La cumbre de Bruselas de esta semana ha sido convocada de forma extraordinaria por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para intentar avanzar en un acuerdo sobre el próximo presupuesto comunitario.

Un acuerdo que Costa quiere que se pueda cerrar en el Consejo Europeo de diciembre.

Sánchez no asistirá a la reunión de esta semana en la capital belga debido a la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que aspira a la reelección como candidato del Partido Socialista (PSOE), y en su nombre no puede ir ningún otro miembro del Ejecutivo, sino que tiene que delegar en otro jefe de Estado o de Gobierno.

Por ello, ha decidido delegar en Macron, con quien, a pesar de que no comparte la misma familia política, las fuentes citadas resaltan la conexión personal y sintonía existente entre ambos.

En ocasiones anteriores en las que Sánchez no pudo acudir a alguna cumbre comunitaria, había delegado en otros líderes socialistas, en concreto en Costa cuando era primer ministro portugués o en Olaf Scholz cuando estaba al frente del Gobierno alemán.