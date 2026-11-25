Gamarra, de 54 años, y residente en Madrid, regresa así a Perú con esta exposición que implicó dos años de trabajo y que abrió sus puertas este miércoles al público en el Museo de Arte de Lima (MALI) este miércoles, después haber estado previamente en el Museo de Arte de São Paulo (MASP).

En la capital peruana podrá visitarse hasta el 25 de abril de 2027, con una amplia variedad de formatos y lenguajes: desde las pinturas de objetos y escenas domésticas de sus inicios, como ´Cajas (1999) y la instalación ´Living Room´ (2001), hasta la creación del LiMac (Museo de Arte Contemporáneo de Lima), en 2002.

El título de la exposición no es baladí: la palabra “réplica” encierra una doble intención: funciona como copia, pero también como contestación. Bajo esta premisa, el recorrido está articulado en cinco secciones cronológicamente ordenadas: 'Precolonial', 'Colonial', 'Republicano', 'Moderno' y 'Contemporáneo'.

Su apuesta consiste en lograr que, de la “idea de copiar algo que debería ser único, hay una contestación”, explica en una entrevista a EFE la artista.

Esa postura cobra hoy especial urgencia para la creadora: "En momentos en donde lamentablemente en Perú volvemos a épocas donde el arte está criminalizado, la réplica como protesta es un deber. Ya no solamente es una posibilidad, sino que es un deber de los artistas de contestar a la situación que pasa”, reclama.

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Gamarra se inscribe en el apropiacionismo, un movimiento de origen estadounidense en el que el artista toma elementos, imágenes u obras ya existentes en la historia del arte o cultura popular, y los integra en una nueva creación. "Viviendo de un país periférico donde siempre recibimos, más que exportamos, me sentía parte de ese mismo diálogo", detalla.

Sus copias, a veces encargadas a talleres en China o en Cusco, son reinterpretadas por Gamarra para ofrecer una réplica. Por ejemplo, el cuadro ‘La Santusa’ que en origen muestra a una mujer indígena, lo cubre con un cuadrado dorado, sinónimo del oro.

O el caso del 'Biombo Republicano', donde por un lado están representadas la alta jerarquía inca, mientras que por el otro sólo están pintados solo los brazos, como muestra de que solo eran validados por su fuerza de trabajo.

"A mí me da mucho gusto tener esta exposición aquí porque muchas de las obras habitan ya en los sistemas de memoria. Sobre todo en los sistemas de creación de identidad nacional, que están ya insertos dentro de una nación que es muy monolítica", afirma Gamarra.

Lo cultural y el color son, para Gamarra, “elementos importantes en el trabajo de memoria que habita en cada uno” de nosotros. Defiende que “a veces se malinterpreta cuando uno habla de otra forma de ver la historia porque pareciera que uno quiere imponer” su visión, y que eso es un “error”.

En contraparte, aboga por que haya “muchas formas de pensar y de reconstruir la historia” para tener lo que llama “perspectivas móviles”.

Gamarra, que vive a caballo entre Madrid y Lima, recuerda las críticas cuando fue seleccionada para representar a España en la Bienal de Venecia. "Había mucha gente que se preguntaba por qué una peruana puede representar a un país del que no procede, y era algo que no se entendía ni de un lado del otro", recuerda.

Para la artista, esa situación de dualidad “habita en todos nosotros, en muchas más personas de las que pensamos”. “Cuando tenemos esas discusiones con el otro, a veces son discusiones que tenemos dentro y que no hemos sabido encontrar herramientas para procesar”, comenta Gamarra.

“En el momento en el que reconozcamos esas pensiones que se ven fuera, dentro de tu propio cuerpo, tal vez podremos encontrar soluciones”, concluye.