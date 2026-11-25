La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París accedió a la demanda de los abogados de Josu Ternera, que solicitaron un aplazamiento con el argumento de que sólo habían recibido la requisitoria de la Fiscalía el pasado jueves y no habían tenido tiempo para preparar la posición de la defensa.

Urrutikoetxea, que tiene 76 años y se encuentra en libertad bajo control judicial en el País Vasco francés, no acudió a la audiencia, que duró apenas tres minutos.

El reexamen de esta euroorden, a la que el Tribunal de Apelación de París había dado su visto bueno inicial en junio y a la entrega a España del antiguo miembro de la desaparecida banda terrorista, fue ordenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio.

El Supremo consideró que la sala de instrucción no había justificado su decisión, y eso pese a que la Audiencia Nacional de Madrid en su euroorden del 3 de diciembre de 2025 se limitaba a indicar que Josu Ternera está inculpado por haber sido "uno de los principales dirigentes de la organización terrorista ETA" durante el periodo por el que se le quiere juzgar.

Un periodo que va desde su huida de España a finales de 2002, cuando era parlamentario vasco, hasta que fue capturado en los Alpes franceses en 2019.

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La justicia francesa se ha pronunciado dos veces en favor de su entrega a España, pero para que eso se materialice, y eventualmente también por la euroorden que debe abordarse el 6 de enero, antes se tendrá que resolver otro recurso de Urrutikoetxea ante el Supremo, en este caso contra una sentencia del pasado 2 de julio en la que fue absuelto.

El Tribunal de Apelación de París lo exculpó del delito de pertenencia a ETA por el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y mayo de 2005, en el que se le acusaba de haber seguido formando parte de la organización terrorista tras huir de España para eludir la investigación sobre su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Su recurso no va contra su absolución sino -según explicó uno de sus abogados- contra "varias afirmaciones infundadas" del dictamen del 2 de julio, ya que las considera "susceptibles de vulnerar la presunción de inocencia" de Josu Ternera y "comprometer su defensa" en otras causas en España.