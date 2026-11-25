"Nuestra área de operaciones se limita al Golfo de Adén, frente a Somalia, y al mar abierto al sur de Omán. El Estrecho de Ormuz, así como sus aguas circundantes, quedan excluidos de nuestro ámbito de operaciones", dijo Lee en una publicación en X, tras conocerse el visto bueno del subcomité de Defensa de la Asamblea Nacional.

La moción deberá superar ahora otros dos trámites legislativos para quedar aprobada: la votación en el pleno del Comité de Defensa, prevista para este jueves, y su posterior ratificación definitiva en el pleno de la Asamblea Nacional, según la agencia local de noticias Yonhap.

La moción aprobada este miércoles por la subcomisión incluye una cláusula adicional que prohíbe expresamente cualquier implicación en operaciones militares o conflictos entre terceros países, dijo la agencia.

"Ampliaremos la misión de la Unidad Cheonghae para garantizar la seguridad de nuestros buques y rutas de transporte marítimo, respetando estrictamente el principio de no intervención en conflictos bélicos", dijo Lee.

El mandatario enfatizó que la unidad Cheonghae operará bajo mando exclusivamente nacional para proteger buques mercantes.

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La ampliación, anunciada en a principios de este mes, se produjo en medio de presiones de Washington para que Seúl contribuya militarmente a la seguridad del estrecho de Ormuz. El Ministerio de Defensa surcoreano dijo entonces que un operativo en la vía clave de transporte de crudo estaría condicionando a la suspensión de hostilidades entre Washington y Teherán.

La iniciativa también responde a las actividades de piratería en el golfo de Adén, que se han triplicado con creces con respecto al año pasado, aprovechando la concentración de fuerzas navales internacionales en el mar Rojo y Ormuz por el conflicto en Irán, según informó un funcionario del Ministerio de Defensa a la cadena local KBS.

La zona de operaciones de la unidad Cheonghae prácticamente se duplicaría y se extendería hasta las proximidades del puerto omaní de Duqm, situado a unos 650 kilómetros del estrecho de Ormuz.

El presidente también dijo este miércoles que la ampliación incorporará aeronaves de patrulla marítima y capacidades de apoyo para el desminado a los destructores navales existentes.

Corea del Sur depende de Oriente Medio para el 70 % de sus importaciones de crudo, el 95 % de las cuales transita habitualmente por el estrecho de Ormuz.