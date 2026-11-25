Los tres partidos llevaban dos semanas negociando un acuerdo para la segunda mitad de la legislatura con compromisos sobre contenidos legislativos y métodos de trabajo, incluyendo un pacto para que la presidenta del Parlamento Europeo, la popular Roberta Metsola, renueve su cargo para dos años y medio adicionales y que se mantenga el reparto actual de vicepresidencias de la institución.

Los grupos socialista y liberal, liderados por la española Iratxe García y la francesa Valérie Hayer respectivamente, quieren que ese acuerdo incluya salvaguardias para impedir que los populares europeos recurran a su mayoría alternativa con la extrema derecha, que han usado en varias ocasiones desde las elecciones de 2024.

Fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación dijeron a EFE que la decisión del PPE de aliarse con sus socios ultraconservadores y de extrema derecha para aprobar esta revisión de las normas ambientales, que salió adelante en el pleno de hoy miércoles, es precisamente el tipo de "comportamiento en 'dossieres' políticos" que quieren evitar con el acuerdo que estaban negociando.

Por eso, las negociaciones quedan suspendidas hasta que haya "salvaguardias nuevas y potentes en el acuerdo para prevenir" estas situaciones.