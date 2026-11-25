El citado departamento informó de que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales, donde reciben la atención médica necesaria acorde a la gravedad de sus heridas.

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq y agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.

Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza acudió al lugar del accidente y determinó inicialmente que el accidente se produjo cuando el camión, cargado con productos derivados del petróleo, se desvió de su trayectoria y chocó contra la barrera de hormigón, lo que provocó la explosión e incendio de su carga, y la propagación de las llamas a 24 vehículos colindantes, que quedaron calcinados.

Por su parte, una fuente de seguridad aseguró a EFE que el siniestro se produjo después de que el camión, que transportaba bombonas de gas, sufrió una avería en el sistema de dirección, por lo que el conductor perdió el control y colisionó contra la barrera de hormigón, lo que produjo la explosión y una gran llamarada que se propagó por la vía y alcanzó a otros automóviles.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.