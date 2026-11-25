Vestido de rojo con la inscripción de "detenido", Bazán Valderrama fue llevado de la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en el centro de Lima, fuertemente resguardado, hacia un camión blindado que lo trasladó al Callao, la provincia portuaria vecina a Lima.

El líder de La Jauría será recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) para cumplir una condena por el secuestro y asesinato en 2022 de un empresario en la ciudad de Trujillo, norte de Perú, y que es el centro de operaciones de su banda criminal.

El Cerec es la cárcel que alberga a otros líderes criminales como Erick Moreno Hernández, 'El Monstruo', cabecilla de la banda bautizada por la Policía como 'Los Injertos del Cono Norte'; y de Jhonsson Smith Cruz Torres, 'Jhonsson Pulpo', líder de la banda criminal Los Pulpos, el grupo rival de La Jauría.

En ella también están recluidos líderes terroristas como Víctor Polay, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, mano derecha del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El acusado fue condenado a cadena perpetua en ausencia en 2025 y la sentencia ratificada en enero pasado, momento en el que se convirtió en uno de los más buscados de la Policía Nacional, por el que se ofrecía una recompensa de 90.000 dólares, y su detención se produjo el pasado jueves en un hotel de lujo en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador.

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El vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, acudió a supervisar el traslado, junto a los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y del Interior, César Astudillo.

"Vendrán más capturas, ese es el trabajo que tiene nuestra Policía, las investigaciones, inteligencia, obviamente no se puede adelantar, pero lo que va a venir es que vamos a seguir trabajando para luchar contra la criminalidad", declaró el primer ministro a la prensa local.

Por su parte, el ministro del Interior resaltó el trabajo de inteligencia y la colaboración de la Policía Nacional de Ecuador y de las autoridades de seguridad de Estados Unidos para concretar la detención del líder de La Jauría.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, agradeció este lunes el esfuerzo de Ecuador y Estados Unidos, a través del FBI (Oficina Federal de Investigación), en la detención de Bazán y agregó que "la información tecnológica que maneja el FBI ha sido fundamental para lograr esta captura".