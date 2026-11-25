En una vista celebrada en el Tribunal del Distrito de Jerusalén, los jueces instaron a la fiscal general a retirar el delito de cohecho en el caso 4.000, que trata sobre supuestos favores al grupo de telecomunicaciones Bezeq cuando Netanyahu era ministro de Comunicación, a cambio de una cobertura mediática favorable en el portal Walla, controlado por Shaul Elovitch.

Además de por este delito, Netanyahu está imputado por fraude y abuso de confianza dentro de la causa 4.000.

El diario Haaretz recuerda que los jueces ya habían recomendado a la Fiscalía con anterioridad retirar el caso de cohecho en esta causa, a lo que los fiscales no respondieron, razón que pudo motivar que citaran este miércoles a la fiscal general en persona, en un movimiento sin precedentes.

En la vista, los jueces también recomendaron a la Fiscalía reconsiderar aspectos en su acusación en otro de los casos contra Netanyahu, el 2.000, en el que está imputado por fraude y abuso de confianza.

Esta causa trata sobre un supuesto pacto entre Netanyahu y el editor del diario más leído de Israel, Yedioth Ahronoth, para garantizar una cobertura positiva a cambio de limitar la circulación de un diario gratuito rival.

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La fiscal general le dijo a los jueces en la vista que tendría en cuenta sus observaciones, según Haaretz.

La audiencia se celebra en el marco del periodo postelectoral en el que el líder opositor, Gadi Eisenkot, está tanteando a los diferentes partidos para la formación de un nuevo Gobierno, previsiblemente sin Netanyahu como primer ministro.

Además del caso 4.000 y el 2.000, Netanyahu está siendo juzgado por otra causa, la 1.000, en la que se le acusa de fraude y abuso de confianza por haber aceptado, junto a su esposa Sara, regalos de lujo valorados en casi 300.000 dólares del productor Arnon Milchan y del empresario James Packer, a cambio de presuntos favores políticos.

Las investigaciones policiales sobre estos casos se iniciaron en 2016, los cargos fueron presentados en 2019 y el juicio contra Netanyahu comenzó en mayo de 2020, lo que le convirtió en el primer ministro israelí en ejercicio en ser juzgado por corrupción. Su testimonio ante el tribunal comenzó en diciembre de 2024.