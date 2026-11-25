Los residentes de Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin y Palm Beach, en la costa atlántica, y de Okeechobee, en el interior, podrán pedir ayudas para alojamiento y para reparar sus casas, informó -en la red social X- la División de Manejo de Emergencias de Florida.

La FEMA costeará además una parte de los gastos de los gobiernos locales para la remoción de escombros y en las medidas de emergencia.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, había pedido la declaración en una carta a Trump fechada el 9 de noviembre, en la que reportaba 2.973 viviendas afectadas según un primer recuento de los condados.

El senador republicano por Florida Rick Scott contó -en X- que Trump lo llamó para comunicarle que había concedido la petición.

Horas antes, la congresista demócrata por Florida Lois Frankel había reclamado -en una rueda de prensa con autoridades locales- que la ayuda llegara antes del festivo de este jueves.

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"Cientos de familias de Florida han perdido sus casas, sus autos y sus pertenencias, y afrontan un Día de Acción de Gracias especialmente difícil", afirmó Frankel -en un comunicado- tras la aprobación.

DeSantis anunció el pasado lunes que Florida presentará otra solicitud de declaración de desastre y dijo que algunas zonas del estado habían registrado entre 380 y 510 milímetros de lluvia durante la última semana.

Las agencias estatales suman casi quinientos rescates en zonas inundadas, según el gobernador.

La primera solicitud respondía a las lluvias del 1 al 3 de noviembre, que alcanzaron hasta 627 milímetros en el condado de Brevard, donde está Cabo Cañaveral, sin un huracán ni una tormenta tropical de por medio, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).