“Concretamente, el complejo era capaz de detectar aviones difíciles de observar y misiles de crucero en un radio de 2.500 kilómetros”, se lee en la nota publicada por el GUR sobre este ataque.

La operación fue llevada a cabo, según la inteligencia militar ucraniana, por sus especialistas en capacidades de largo alcance.

También este miércoles, el Ministerio de Defensa ucraniano dio cuenta de un ataque contra la base aérea de Savasleyka, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod.

En la base están habitualmente estacionados los aviones MiG-31K desde los que Rusia lanza misiles hipersónicos Kinzhal.

Desde el aeródromo atacado despegan habitualmente aviones que atacan Ucrania, según el comunicado del Ministerio de Defensa de Ucrania.