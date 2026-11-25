El Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, al este del país, consideró culpable por unanimidad a Lamarre-Condon de los dos cargos de asesinato, así como de un tercer delito relacionado con un allanamiento y robo, tras un juicio de aproximadamente dos meses en el que el acusado mantuvo su inocencia y alegó que actuó en defensa propia.

El exagente, que había mantenido una relación sentimental con Baird entre finales de 2022 y parte de 2023, reconoció haber disparado contra él, pero sostuvo durante el proceso que lo hizo para detenerlo después de que se abalanzara sobre él en una vivienda del barrio de Paddington, en Sídney, el 19 de febrero de 2024.

Según su versión, el segundo disparo contra Baird se produjo accidentalmente durante un forcejeo, mientras que Davies recibió un impacto accidental cuando ambos forcejeaban por el arma.

La Fiscalía, por su parte, sostuvo que Lamarre-Condon planificó los asesinatos tras desarrollar una obsesión por su expareja después de que este rompiera el contacto con él en noviembre de 2023. También defendió que disparó contra Davies porque era testigo del primer crimen.

La acusación señaló que el entonces policía habría investigado cómo amortiguar el sonido de los disparos, alquilado un vehículo a nombre de su madre y comprado una funda de tabla de surf para ocultar los cuerpos.

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Según la reconstrucción fiscal, entró en la vivienda disfrazado de repartidor de Uber y disparó contra Baird en la cocina y contra Davies en el dormitorio.

Las víctimas, de 26 y 29 años, respectivamente, habían desaparecido después de asistir a una fiesta previa al Mardi Gras, el multitudinario desfile del orgullo LGTBI de Sídney y sus cadáveres fueron encontrados el 27 de febrero de 2024 en una propiedad de Bungonia, a unos 185 kilómetros al suroeste de la ciudad.

Lamarre-Condon, que se entregó en una comisaría tras los hechos, fue expulsado del cuerpo policial en marzo de 2024.

El caso provocó una fuerte reacción en la comunidad LGTBI y llevó a los organizadores del Mardi Gras a pedir que los agentes no participaran uniformados en el desfile de ese año.

La sentencia contra el expolicía está prevista para el 11 de marzo de 2027, cuando también se leerán varias declaraciones de impacto de los familiares de las víctimas.