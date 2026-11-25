El juez Brendan T. Lantry, del Tribunal Supremo estatal en Manhattan, concluyó en una resolución que el tribunal carecía de autoridad para anular la decisión de la Junta de Directrices de Alquiler (Rent Guidelines Board), según un documento judicial.

El magistrado aclaró que su análisis no buscaba determinar si la congelación era una medida acertada o no, sino examinar si la decisión de la Junta tenía fundamento jurídico suficiente.

La demanda, presentada en julio por varios propietarios representados por Randy Mastro, exvicealcalde de Nueva York durante la Administración de Eric Adams (2022-2025), sostenía que la Junta había ignorado las dificultades económicas de los propietarios y utilizado datos limitados o desactualizados para justificar su decisión.

Los demandantes también cuestionaron la independencia del organismo municipal, después de que Mamdani nombrara en febrero a seis de sus nueve integrantes, y denunciaron una posible influencia política de la Alcaldía en el proceso.

En un comunicado recogido por medios locales, Mamdani calificó el fallo como "una victoria para los inquilinos, la asequibilidad y el principio de que los trabajadores neoyorquinos merecen una ciudad en la que puedan permitirse vivir".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La vivienda no es un lujo, sino una necesidad básica", agregó.

La Junta aprobó a finales del pasado junio congelar los alquileres tanto en los contratos de uno como de dos años, una decisión inédita, aunque anteriormente sí había aplicado congelaciones a los contratos de un año.

La medida afecta a cerca de un millón de viviendas de renta estabilizada cuyos contratos comenzaron a partir del 1 de octubre.

La congelación de los alquileres fue una de las principales promesas de campaña de Mamdani, que convirtió la asequibilidad de la vivienda en uno de los ejes de su programa electoral.