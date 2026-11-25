En el Tribunal de Menores de Tononoka en la ciudad de Mombasa (sureste), la magistrada Nelly Chepchirchir halló a Paul Nthenge Mackenzie, Mackenzie, cabecilla de la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas, culpable de un cargo de agresión con lesiones físicas reales y cinco de crueldad contra menores por hechos ocurridos en el bosque de Shakahola, el sureños condado de Kilifi, entre 2020 y 2023.

Junto a Mackenzie fueron condenados once de sus seguidores por crueldad infantil, agresión y vulneración del derecho de los niños a la educación, mientras que otros 24 acusados resultaron absueltos de todos los cargos, según informó la Oficina del Director del Ministerio Público (ODPP, Fiscalía) de Kenia en un comunicado.

El tribunal absolvió a todos los procesados del delito específico de tortura, ya que la legislación exige la implicación de un funcionario público para tipificarlo, pero sí dio por probados los tormentos físicos y psicológicos contra los menores.

"La libertad de religión protege las creencias y su práctica pacífica, pero no protege el daño a un menor", indicó la jueza.

Durante el proceso, iniciado en enero de 2024 y sustentado en 76 testimonios —incluidos niños sobrevivientes, padres, médicos y psicólogos— y 112 pruebas, la acusación demostró que los menores fueron sometidos a ayunos prolongados, privación deliberada de agua y alimentos, palizas con varas espinosas y retirada de la escuela bajo doctrinas que calificaban la educación formal y la sanidad de "satánicas".

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La corte escuchará los alegatos atenuantes de los condenados el próximo 17 de diciembre antes de dictar las penas.

Este fallo se suma a la pena de 200 años de cárcel impuesta a Mackenzie el pasado 6 de noviembre, tras declararle el Tribunal Superior de Mombasa culpable, junto a 28 coacusados, del asesinato de 190 niños y un adulto hallados en fosas comunes en Shakahola, donde cientos de fieles murieron tras ayunar hasta la muerte para "encontrarse con Jesús".

Mackenzie fundó la secta en 2003 y fue detenido por radicalización en 2017 y en marzo de 2023 por la inanición de dos niños, pero quedó libre hasta su arresto definitivo en abril de ese año al hallarse decenas de fosas comunes.

Actualmente se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Shimo la Tewa, en Mombasa, junto a otros 95 acusados, donde afronta procesos separados por terrorismo y el homicidio involuntario de 238 personas.