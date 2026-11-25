La jueza presidenta del Tribunal Superior del Cabo Occidental (suroeste), Nolwazi Mabindla-Boqwana, afirmó al anunciar el fallo que el informe, elaborado por un panel independiente, "se declara ilegal" y "se anula en su totalidad", dando así la razón a Ramaphosa, que interpuso un recurso para que se desestimara ese documento.

El panel -explicó Mabindla-Boqwana- cometió errores jurídicos sustanciales, llegó a conclusiones irracionales y "malinterpretó fundamentalmente sus propias funciones".

Así, la magistrada subrayó que "cualquier medida adoptada por la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) a raíz de dicho informe queda revisada, declarada ilegal y anulada", en alusión a los trabajos del comité parlamentario formado para evaluar la posible destitución del presidente, bautizado como Comité de Destitución sobre la Investigación de la Sección 89 (de la Constitución).

El artículo 89 de la Constitución sudafricana permite la destitución de un presidente en ejercicio por una violación grave de la carta magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.

El Tribunal Superior del Cabo Occidental había empezado el pasado septiembre las audiencias para evaluar el recurso presentado por Ramaphosa, de 74 años y en el poder desde 2018.

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La defensa del jefe de Estado argumentó que el citado panel no hizo "ningún intento de sopesar, ponderar ni considerar las pruebas incriminatorias frente a las exculpatorias" de manera equilibrada, al destacar que no aportó "suficientes pruebas" como para someter al mandatario a un procedimiento tan "humillante" como la destitución.

Sobre la acusación formulada contra Ramaphosa de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, su abogados sostuvieron que la ley sí contempla que "puedan poseer acciones en empresas" y que el presidente "nunca ha recibido remuneración" de la granja de su propiedad que se encuentra en el origen de este proceso.

Esta finca situada en Phala Phala, en la provincia de Limpopo (norte), fue escenario del escándalo investigado por el informe, a raíz de un robo millonario sucedido allí en 2020.

En junio de 2022, el exjefe de la agencia de inteligencia sudafricana Artur Fraser -cercano al expresidente Jacob Zuma (2009-2018)- presentó una demanda según la cual el 9 de febrero de 2020 se produjo un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la granja.

Sin embargo, el presidente cifró el dinero sustraído en 580.000 dólares (unos 530.000 euros al cambio actual).

La revelación del robo llevó a un partido minoritario a presentar en julio de 2022 una moción contra Ramaphosa y a la creación del citado panel, cuyo informe concluyó entonces que, a primera vista, el presidente pudo cometer una "violación grave" de leyes anticorrupción.

El mandatario admitió el robo y que se dedica a la venta de animales de presa, pero aseguró que el dinero sustraído provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero, como sostenía Fraser.

Aunque el proceso de posible destitución del presidente se paralizó en 2022 después de que el Parlamento -dominado entonces por su partido- rechazara el informe, se reanudó el pasado 8 de mayo, cuando el Tribunal Constitucional declaró "inválida y nula" esa votación en la Cámara.

Tras ese fallo, se creó un comité parlamentario que debía investigar los hechos, pero, el pasado julio, el proceso se vio interrumpido de nuevo a la espera de que la Justicia resolviera este miércoles el recurso interpuesto por Ramaphosa contra el informe.