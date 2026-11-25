La encuesta, realizada entre 1.500 mujeres, identifica una veintena de formas de violencia económica, entre ellas, impedir que la pareja trabaje, tenga acceso a una cuenta bancaria propia o controlar todos sus gastos, pero también ocultarle deudas o desviar el dinero destinado a los hijos.

Ese maltrato suele formar parte de un control más amplio pues, según la encuesta, el 69 % de las víctimas de violencia económica declaran haber sufrido también maltratos físicos, verbales o psicológicos.

"Cuando hay violencia, muy a menudo también hay sometimiento material, porque permite mantener el control sobre la pareja", explicó la economista Hélène Périvier, del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) durante una conferencia en la universidad parisina Science Po.

Périvier recordó que hasta mediados de los años sesenta, las mujeres necesitaban en Francia autorización de sus maridos para abrir una cuenta bancaria o trabajar. Pero si esas restricciones han desaparecido, no lo han hecho las desigualdades que favorecen la dependencia femenina.

Según la economista, las mujeres siguen cobrando por hora un 12 % menos que los hombres, trabajan a tiempo parcial más a menudo y están sobrerrepresentadas en los empleos peor remunerados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La llegada de los hijos agrava la brecha, ya que los ingresos laborales femeninos disminuyen mientras los masculinos permanecen estables, debido en buena medida al desigual reparto de las responsabilidades familiares.

"Cuando hay violencia, el sometimiento material permite mantener el control sobre la pareja", una dinámica que hace mucho más difícil salir de una relación abusiva, asegura Périvier.

Según el informe 'El precio de la libertad' de la Fundación de Mujeres, abandonar a una pareja violenta supone un desembolso de cerca de 16.800 euros en tres meses para una madre de tres hijos que gana unos 1.500 euros mensuales, entre gastos de realojamiento, trámites judiciales y de divorcio, manutención del hogar y atención psicológica para ella y sus hijos.

Ante este problema, algunas entidades bancarias francesas empiezan a desarrollar mecanismos de apoyo a las víctimas. La Banque Postale, por ejemplo, permite a las mujeres abrir rápidamente una cuenta bancaria a su nombre y de forma discreta, mientras otros bancos están formando a sus asesores para detectar y atender estas situaciones.