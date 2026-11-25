"Uruguay tiene una robustez enorme en el tema eléctrico y en el tema de telecomunicaciones. Tenemos conexión no solo con la región, sino con el mundo", sostuvo a la prensa luego de su participación en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Solaria proyecta invertir 5.700 millones de dólares, la mayor inversión anunciada en la historia del país según el Gobierno, en un parque tecnológico de centros de datos de hasta 500 megavatios en régimen de zona franca, abastecido por 350 megavatios de generación solar propia en los departamentos de Canelones, San José y Florida (sur y centro-sur).

HIF, por su parte, negocia con el Gobierno la instalación de una planta de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde en Paysandú, en el litoral oeste del país.

Cardona recurrió a una metáfora para explicar el papel de esos proyectos: "Uruguay tiene la autopista hecha y lo que estamos resolviendo ahora con estas inversiones es determinar qué autos son los que van a ir por esa autopista".

La ministra destacó que Solaria "podría haber ido a otro país de la región" y que Uruguay logró captar la inversión, lo que atribuyó a la capacidad del país de "tomar decisiones muy autóctonas".

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Según la ministra, los proyectos generarán "nuevos empleos, nuevos proveedores, nuevos conocimientos".

De acuerdo con el Gobierno, solo la primera fase del proyecto de Solaria creará 3.100 puestos de trabajo durante la construcción.

Cardona mencionó, además, el programa BELLA II, una iniciativa que integra la Alianza Digital entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para ampliar la infraestructura de conectividad destinada a la ciencia, la educación y la innovación.

Según dijo, este programa reconoce la infraestructura uruguaya y permite al país conectarse con supercomputadoras a nivel mundial, lo que "completa la robustez" de su matriz de telecomunicaciones.

"Estamos dando un nuevo salto cualitativo de crecimiento para Uruguay", afirmó la ministra, quien vinculó las inversiones con la mejora de la productividad y la competitividad.

Sin embargo, la instalación de los centros de datos han generado inquietud en Florida.

Productores lecheros de la zona manifestaron su preocupación ante posibles expropiaciones y el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva denunció días atrás que el Gobierno y la empresa estatal energética UTE buscaban ocupar unas 330 hectáreas de alta calidad productiva en la localidad de Cardal.

En ese sentido, Cardona rechazó esas versiones y aseguró que "no va a haber expropiaciones en Florida" y explicó que UTE había analizado algunos terrenos de la zona, pero que, tras los informes técnicos, esa posibilidad quedó descartada, y sostuvo que el Gobierno busca inversiones "que no desplacen realidades productivas" existentes.

La apuesta por la infraestructura digital se suma a la presencia en Uruguay de otros operadores de centros de datos, como Google y la estatal Antel.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, presentó la semana pasada en Madrid el proyecto de Solaria ante empresarios españoles, a quienes invitó a usar Uruguay como plataforma para acceder al mercado europeo a través del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.