El recurso se presenta después de que el Síndic de Greuges de la región de Cataluña estableció que los casos de presunto abuso sexual cometidos por jesuitas españoles "entran en la esfera" de la Defensoría del Pueblo, mencionó un comunicado de la CBS.

La CBS informó que también "prevé presentar la documentación y explorar las vías de actuación y reparación desde el Estado español" para lograr el "apoyo institucional" ante la "negativa" de la Compañía de Jesús y la justicia eclesiástica a atender a las víctimas.

La semana pasada, los sobrevivientes de Bolivia pidieron en una carta al superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, que "rompa su silencio" sobre los casos de abuso sexual y encubrimiento que comprometen a "decenas" de religiosos de esa orden en el país andino.

La CBS también solicitó hace dos semanas a la Santa Sede la excomunión de los exprovinciales Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles, sentenciados a un año de prisión por encubrir los abusos del también sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, después de que un arzobispado local se declarara incompetente para atender la demanda.

Las víctimas de pederastia contabilizan centenares de casos de abuso en hogares para huérfanos, colegios y parroquias de la congregación, en los que están involucrados varios religiosos, algunos ya fallecidos, además de presuntos encubridores.

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El portavoz de la CBS, Edwin Alvarado, dijo a EFE que la acción ante el Defensor del Pueblo de España es para lograr "la profundización de esta investigación" y que "interceda" para que la Compañía de Jesús admita su responsabilidad y después lograr una "reparación a los sobrevivientes".

El recurso ante la instancia española se debe a que una parte de los abusos ocurrió antes de 1984, cuando la jurisdicción jesuita de Bolivia dependía de la provincia de Tarragona (Cataluña), desde donde se trasladó al país suramericano a varios de los religiosos que cometieron abusos.

Entre los casos más conocidos está el de Pedrajas, que cobró relevancia después de que el medio El País publicara en abril de 2023 una investigación sobre el diario de este jesuita, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971 en Cochabamba.

También el del cura español Luis Roma, fallecido en 2019, quien abusó de más de 72 niñas indígenas guaraníes. En este caso, que EFE dio a conocer en 2019, se investiga a cuatro ex altos mandos jesuitas por "encubrimiento de violación agravada" y la orden admitió la "verosimilitud" de los abusos.