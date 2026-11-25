Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió un 0,33, %, hasta 50.182 puntos, mientras que el S&P 500 bajó un 0,25 %, hasta 7.182 unidades, y el Nasdaq recortó un 0,62 %, hasta 23.585 enteros.
La jornada comenzó con una gran aversión al riesgo que propició ventas masivas de acciones, sobre todo en el Nasdaq, que llegó a caer en torno al 4 %, pero con el paso de las horas los ánimos se moderaron.
La mayoría de sectores terminaron con ganancias, pero las empresas de bienes no esenciales y las tecnológicas perdieron cerca del 1 %.
Entre las empresas relacionadas con la IA, Nvidia bajó un 3,89 %, Oracle un 5,12 % y Alphabet un 2,08 %.
Anthropic, en cambio, subió un 1,15 % tras varias jornadas de oscilaciones posteriores a su histórica salida a bolsa, pero sigue por debajo de los 83 dólares con los que empezó a cotizar.
En el plano doméstico, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador favorito de la Reserva Federal, aumentó un 3,8 % interanual en octubre, frente al 3,7 % de septiembre, lo que refuerza la probabilidad de que la Reserva Federal eleve los tipos de interés en diciembre.
Asimismo, el Gobierno de Donald Trump anunció nuevos aranceles a 14 socios comerciales, entre ellos China, Japón y la Unión Europea, en el marco de una investigación sobre prácticas comerciales que Washington considera desleales y subsidios industriales que, argumentan, generan un exceso de capacidad productiva.
En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 1,99 %, hasta 83,68 dólares el barril, después de los últimos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra infraestructuras saudíes.
Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hasta el 4,864 %; el oro subía a 3.576 dólares la onza, el euro se apreciaba frente al dólar, hasta los 1,097 dólares, y el bitcóin subía a 60.225 dólares.