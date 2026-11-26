Según declaró al diario The Guardian una de las impulsoras de esta iniciativa, Catherine Fookes, los 92 parlamentarios firmantes -y asegura que hay más que los apoyan- han enviado una carta a Burnham exponiéndole sus argumentos sobre las consecuencias ambientales de abrir ahí un yacimiento petrolero, el primero en mucho tiempo en una zona que da muestras de agotamiento.

El Partido Laborista ganó las elecciones de 2024 con un programa electoral contrario a abrir nuevos yacimientos de petróleo y gas para cumplir así con los compromisos climáticos. Sin embargo, la guerra de Irán, sumada a la de Ucrania, elevaron la factura energética del país y de los hogares e hicieron que Burnham se desdijera de esos compromisos al poco de asumir el cargo.

De hecho, el pasado 21 de octubre anunció que levantaba sus reservas sobre el yacimiento gasístico de Jackdaw -241 kilómetros al este de Aberdeen, en alta mar- y prometió hacer lo mismo más adelante en el de Rosebank, sin concretar una fecha.

Fookes y los otros firmantes argumentan que la eliminación de trabas a Rosebank tendrá un efecto insignificante en la factura de la luz pero enriquecerá las arcas de las grandes compañías petroleras.

La controversia interna en el laborismo ilustra el debate dentro del partido entre los que están más atentos a la 'agenda verde' y aquellos que tienen más presentes las quejas por la pérdida de poder adquisitivo. Entre las bases laboristas, y sobre todo en Escocia, el apoyo es mayoritario a seguir adelante con los proyectos de petróleo y gas.