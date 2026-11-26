El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó; la cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, y Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, participaron en el último debate antes de las elecciones, organizado por la Academia de la Televisión.

Estas son las claves de este jueves, el penúltimo día permitido para hacer campaña electoral:

La sintonía entre Sánchez y Colau -incluso se han llamado uno al otro en varias ocasiones 'Pedro' y 'Ada'- se ha alejado de la estrategia de Feijóo y Abascal, que ni se han interpelado mutuamente ni han avanzado planes de gobierno conjuntos pese a la insistencia del bloque de izquierdas.

Ni en cuestiones como la violencia machista o los recortes presupuestarios han querido recoger el guante los portavoces de la derecha, y han preferido atacar a Sánchez y hacer propuestas individuales.

"Yo creo que todos los que tenemos un altavoz tenemos la responsabilidad de decirles a los que nos siguen, a los ciudadanos, que hay que votar", aseguró Alborán.

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La Sala de lo Contencioso rechazó el recurso de la Abogacía del Estado contra la orden a la Junta Electoral Central (JEC) para que garantizase que las 163.355 personas nacionalizadas por esta ley no puedan votar, incluso aunque ahora residan en España, salvo las 901 que sí acreditaron ser descendientes de exiliados o lo certifiquen antes de las elecciones.

Después, a la salida del debate, el líder del PP manifestó: "Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro".

"Pero ya está bien de hacer teatrillo. Creo honradamente que hemos hecho un debate leal", apostilló.

Colau también respondió a posteriori a las palabras de Feijóo: "Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra y las mujeres iremos a votar en masa el próximo domingo. No vamos a estar calladitas".

Cada provincia española tiene asignados un mínimo de dos diputados. En el caso de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cada una elige un diputado, y el resto de los 248 asientos del Congreso se fijan en proporción a la población de cada provincia.

Una vez finalizado el escrutinio, el reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales. En primer lugar, se excluyen las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3 % de los votos en su circunscripción, incluidos los votos en blanco.

Los votos obtenidos por cada candidatura se dividen entre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta llegar al número de escaños que se eligen en esa provincia, tras lo que se ordenan los cocientes obtenidos de mayor a menor y se adjudican los escaños a las candidaturas de las primeras posiciones hasta completar el reparto.

Además, en España existe un sistema parlamentario bicameral en el que las Cortes Generales están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado.

El Congreso de los Diputados es la cámara baja; tiene mayor peso político, está integrado por 350 diputados elegidos por sufragio universal y se encarga, entre otras funciones, de aprobar las leyes, investir al presidente del Gobierno y controlar su gestión.

El Senado es la cámara alta y representa territorialmente a los ciudadanos. Sus miembros son elegidos mediante sufragio directo, participa en la elaboración de las leyes, revisa los textos aprobados por el Congreso y puede proponer enmiendas o vetarlos temporalmente.