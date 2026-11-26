El presidente del Consejo Superior del Poder Judicial palestino, Muhamad Abdul Gani al Awiwi, explicó en un comunicado difundido por la agencia en la noche de este miércoles que se trata de la primera amnistía de este tipo desde la creación de la Autoridad Nacional Palestina.

El decreto ley fue aprobado por Abás a propuesta del Consejo de Ministros, informó previamente Wafa en una breve nota.

Al Awiwi señala, según Wafa, que la decisión responde a las circunstancias económicas y sociales excepcionales que atraviesa la población palestina a causa de las consecuencias de la pandemia del covid- 19, la ofensiva israelí contra Gaza y la intensificación de las restricciones de movimiento, que han dificultado el acceso de los ciudadanos a los tribunales.

Entre los objetivos de la amnistía, afirma Al Awiwi, figura también aliviar la carga de los tribunales y de la Fiscalía para que, añade, puedan concentrarse en los delitos más graves y en los procesos pendientes.

Además, persigue resolver disputas pendientes, favorecer la reconciliación social "y permitir que los beneficiarios retomen sus vidas y actividades laborales", de acuerdo a la nota de Wafa.

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El decreto contempla la extinción de los procedimientos penales, la eliminación del carácter delictivo de los actos amnistiados y la cancelación de las penas principales y accesorias, incluidas las multas, tasas y costas judiciales aún no abonadas, según la nota.

Además de la exención de los delitos contra la seguridad del Estado, el asesinato, la violación, la corrupción y el blanqueo de capitales, la norma establece condiciones específicas para sobreseer otros casos.

Al Awiwi asegura además en el comunicado que la amnistía no elimina el derecho de las víctimas a reclamar indemnizaciones ni a recuperar bienes confiscados.

Las fiscalías y los tribunales palestinos deberán aplicar la medida de oficio cuando se cumplan los requisitos, lo que, según el comunicado, permitirá cerrar investigaciones y procesos y liberar a los detenidos por causas incluidas en el decreto, salvo que permanezcan arrestados por otros motivos.