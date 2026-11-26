Según un comunicado, que no responsabilizó a ningún grupo del ataque, el incendio fue controlado y que los heridos, trabajadores de distintas nacionalidades, presentan diferentes grados de gravedad y están recibiendo atención médica.

Equipos técnicos de emergencia y especializados comenzaron a trabajar inmediatamente después del ataque, mientras se lleva a cabo una evaluación de los daños y se verifica la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes.

El Ministerio expresó sus condolencias a la familia del trabajador fallecido y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El ataque se produce en medio las acciones de los rebeldes hutíes del Yemen contra objetivos en Arabia Saudí, después de que la coalición militar liderada por Riad bombardeara el pasado fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida y otras zonas bajo control de los insurgentes.

Los hutíes reivindicaron este miércoles ataques contra los puertos saudíes de Yeda y Yizán, así como contra el Centro Financiero Rey Abdullah de Riad y la refinería de Ras Tanura, vinculada a la petrolera estatal Aramco.

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En el ataque contra el complejo financiero de Riad se registraron once heridos, según la Defensa Civil saudí, mientras que la coalición militar aseguró haber interceptado cuatro drones sobre Ras Tanura, donde las primeras evaluaciones no detectaron víctimas.

Los insurgentes justificaron sus operaciones como represalia por los bombardeos saudíes contra el Yemen y advirtieron de que mantendrán sus ataques contra objetivos en territorio del reino árabe.

Este suceso se enmarca en una nueva fase del conflicto yemení, que enfrenta a los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas del noroeste del país, con el Gobierno reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Arabia Saudí desde 2015.