"Para nosotros está completamente claro: todas las barreras comerciales, y entre ellas se incluyen también los aranceles, obstaculizan el crecimiento de la economía en ambos mercados", dijo Wadephul en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo rumano, Dan Neculăescu.

Los aranceles "perjudican a los empresarios y, en última instancia, también perjudican a los consumidores, igualmente en ambos mercados, y solo crean nuevas incertidumbres", añadió.

El ministro alemán de Exteriores reiteró su "pleno" apoyo a la Comisión Europea (CE) a la hora de manejar las relaciones comerciales del bloque en nombre de la UE con EE.UU., y subrayó que existe un acuerdo, entre ambas partes que Alemania espera se cumpla.

"Partimos firmemente de la base de que éste se cumplirá y que, por lo tanto, también se aplicará el tope arancelario acordado", dijo.

Wadephul se refería al acuerdo pactado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en agosto de 2025 en Turnberry (Escocia), en virtud del cual se estableció un límite máximo del 15 % en los aranceles a productos europeos.

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"En Europa somos los que más sufrimos por el exceso de capacidad existente en otros lugares y que se introduce en los mercados. Rechazamos firmemente cualquier afirmación contraria al respecto", resumió Wadephul la postura Alemana y comunitaria.