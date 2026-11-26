Banderas pone concretamente la voz a la audioguía de la iglesia de San Juan Bautista, uno de los templos históricos más emblemáticos del centro de Málaga, fundado en 1487 tras la llegada de los Reyes Católicos.

Su voz suena acompañada por distintas melodías de guitarra flamenca, fragmentos de la obra 'Victoria' del autor y sacerdote Francisco Castro, grabados para la ocasión.

Con el deseo de hacer también accesible esta propuesta a los visitantes internacionales, la audioguía 'Fundando Málaga' dispone de una versión en inglés, narrada por Eric Horne, director de la escuela de idiomas de Fundación Victoria

Las historias de los demás templos son narradas por la cantante española Diana Navarro, quien cuenta la de los Santos Mártires; la también cantante Pasión Vega, que explica el Sagrario; el actor español Joaquín Núñez, la de Santiago Apóstol, mientras que el obispo de Málaga, José Antonio Satué, acompaña al visitante a lo largo del recorrido.

Más allá de ofrecer información artística o arquitectónica, la audioguía propone una mirada que une historia y fe, especificó el Obispado.

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Su recorrido permite contextualizar el origen de estos cuatro templos, comprender su importancia en el devenir de los siglos y descubrir el papel que desempeñaron en la vida religiosa, social y cultural de la ciudad.

Los usuarios pueden acceder a las audioguías a través de unos códigos QR situados en unos tótems en el interior de cada uno de los templos, mientras que el del Sagrario se instalará en el exterior, junto a la Puerta del Perdón.