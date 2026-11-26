Mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía dio acceso al proyecto Argentina LNG a los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en el país suramericano en 2024.

El RIGI otorga a grandes proyectos de inversión acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

El próximo lunes la petrolera argentina YPF, la italiana ENI y XRG -una subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company- firmarán en Buenos Aires la decisión final de inversión (FID, por su sigla en inglés), que marcará el inicio del desarrollo del proyecto que implicará la mayor inversión privada en la historia del país suramericano.

El proyecto Argentina LNG prevé llevar gas natural de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (con epicentro en la provincia de Neuquén, suroeste) a un puerto del Golfo San Matías, sobre el Atlántico, en la sureña provincia de Río Negro, y allí convertirlo en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Argentina LNG incluirá la construcción de un gasoducto y un poliducto con una extensión de 524 kilómetros, cuyas tuberías serán provistas por la española Grupo Cuñado, la griega CPW y la argentina Tenaris.

La iniciativa prevé la producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL para 2031, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares al año.

Según la resolución publicada este jueves, la iniciativa generará 20.000 empleos anuales, directos e indirectos, durante la construcción del proyecto, y unos 8.000 puestos durante la operación.