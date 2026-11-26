El rotativo estableció que la medida fue impuesta la víspera. Gréjov es acusado de aceptar un soborno en gran cuantía.

La investigación corre a cargo de la Dirección Principal de Investigaciones Militares del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), según el medio ruso RBC.

El alto militar se negó a admitir los cargos imputados.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó hoy en su rueda de prensa telefónica diaria estar al tanto sobre la detención del alto oficial ruso.

Este arresto se inscribe en la purga de la cúpula militar rusa que arrancó en 2024 tras la destitución del anterior ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, con detenciones y procesos penales por corrupción contra viceministros, generales y altos cargos.

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Gréjov, de 64 años, inició su carrera militar en 1979, y entre 2007 y 2009 fue el jefe del estado mayor y subcomandante de la división de defensa antiaérea de la Comandancia de Tropas especiales.

En 2013 fue designado como primer subcomandante de las defensas antiaéreas y antimisiles y dos años después ocupó un cargo semejante en la Fuerza Aeroespacial rusa.

En 2021 fue designado como subcomandante de la Fuerza Aeroespacial rusa.

Durante la purga que ya se extiende durante más de dos años han sido procesados penalmente varios exviceministros de Shoigú, incluyendo a Timur Ivanóv, Ruslán Tsálikov y Pável Popov, por tramas de corrupción de cientos millones de dólares.