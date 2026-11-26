"La propuesta debe ser revisada", declaró Stocker a la prensa al margen de la cumbre europea en Bruselas, según informó la agencia austríaca APA.

Señaló que, no obstante, el objetivo sigue siendo cerrar este año el próximo Marco Financiero Plurianual.

Austria coordina su postura con otros seis socios contribuyentes netos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia), que abogan por contener el gasto comunitario.

Según la ministra austríaca para Europa, Claudia Bauer, el documento presentado el pasado sábado por Costa no recoge suficientes concesiones a este bloque e incluso supone un retroceso frente al borrador previo de Irlanda, que ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE).

Bauer criticó que el nuevo planteamiento de Costa beneficia principalmente a los llamados países de la cohesión, receptores netos de fondos europeos.

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Stocker reclamó una reducción adicional respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, sin especificar ninguna cifra y asumiendo que el presupuesto aumentará frente al del actual período 2021-2027.

Respecto al respaldo financiero a Ucrania, abogó por una fórmula "solidaria" en la que participen los 27 Estados miembros y pidió creatividad para sumar a los socios más reticentes, encabezados por Eslovaquia.