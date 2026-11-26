La demanda es contra la empresa La Florida Equipos y Suplementos, conocida comercialmente como Funticket o Musicvibe, por la cancelación unilateral del concierto previsto para el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana de León, en el central estado de Guanajuato.

En un comunicado, la Profeco señaló que, pese a la resolución del Supremo mexicano, "aún cuenta con alternativas legales para proteger y resarcir los derechos de las personas afectadas".

La institución precisó que, una vez que sea notificada de la resolución de la Corte, volverá a presentar la demanda colectiva individual homogénea, al considerar que "los derechos de los consumidores se encuentran a salvo".

Además, consideró que en la resolución de la SCJN "se omitió analizar el fondo del asunto, dejando de considerar que la protección al consumidor es también un derecho humano reconocido por la Constitución" mexicana.

La Profeco presentó una primera demanda el 13 de diciembre de 2023, que fue desechada por un juzgado federal al considerar que debía tramitarse por otra vía legal.

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En enero de 2024, la Procuraduría volvió a presentar la demanda, que también fue declarada improcedente en noviembre de ese año, lo que llevó a la institución a agotar los recursos legales hasta llegar a la Corte.

El máximo tribunal mexicano confirmó el desechamiento al considerar que "no existió un planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo ni se solicitó la interpretación directa de un precepto constitucional o derecho humano", indicó la Profeco.

A casi tres años de la cancelación del concierto, la institución reiteró que "no dará por concluida la defensa de las personas consumidoras frente a los abusos de los proveedores".

El organismo, que representa a 689 consumidores en este proceso, no precisó el número total de personas afectadas por la cancelación del espectáculo.