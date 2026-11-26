En un comunicado conjunto, distintas agencias del Gabinete de Seguridad mexicano señalaron que sobre el alcalde pesaba una orden de captura por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

Agregaron que la detención del funcionario es parte del plan para desarticular al grupo delictivo denominado 'Los Zúñiga', dedicado al robo de vehículos de carga, cuyo principal corredor de operaciones era la carretera federal, Puebla-Veracruz, así como a la comisión de delitos de extorsión, secuestro exprés y contra la salud.

En la nota, las autoridades mexicanas explicaron que en septiembre se realizaron 23 revisiones a inmuebles en el municipio de Esperanza, Puebla, con más de 1.000 agentes que ayudaron a arrestar a doce personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública.

También en ese mes, en otro municipio de Puebla, fue capturado un segundo alcalde, y en octubre se cumplieron dos inspecciones a inmuebles vinculados con la estructura delictiva señalada.

El desarrollo de la investigación, señaló el comunicado, permitió identificar los vínculos del alcalde Velázquez Medina con el líder del grupo delictivo.

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Tras su detención, el alcalde fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

En el operativo participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Marina).

Con esta detención ya van seis servidores públicos capturados, entre ellos tres alcaldes, por sus vínculos con grupos ilegales.