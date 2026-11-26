La institución explicó en un comunicado de prensa que el Gobierno y el equipo técnico del FMI "alcanzaron un acuerdo sobre la primera revisión del programa económico de Bolivia", respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Esta primera evaluación refleja "los avances de las medidas económicas" del Ejecutivo boliviano destinadas a recuperar la estabilidad macroeconómica, ordenar las finanzas públicas, fortalecer las reservas internacionales e impulsar la reactivación productiva, entre otros objetivos, indicó.

El ministerio mencionó entre estas medidas la "transición ordenada" hacia un régimen cambiario flexible, que reemplazó al tipo de cambio fijo vigente durante 15 años, y la "reducción de la inflación a un solo dígito", indicador que entre enero y octubre alcanzó el 6,03 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, destacó el "fortalecimiento" de las reservas internacionales netas (RIN) que, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), hasta octubre alcanzaron los 3.965 millones de dólares, de los que 3.045 millones corresponden a reservas en oro y 855 millones a divisas.

El ministerio también resaltó la "mejora de la posición fiscal y externa del país", el cumplimiento de las metas cuantitativas y estructurales previstas hasta octubre y la ampliación de las medidas de protección social a los sectores vulnerables.

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El pasado 29 de julio, Bolivia y el FMI oficializaron este acuerdo, que posteriormente fue aprobado por el Parlamento y promulgado por el Ejecutivo de Paz a mediados de septiembre.

Bolivia recibió un primer desembolso del FMI de 211,3 millones de dólares a principios de octubre.

Uno de los compromisos del Gobierno boliviano para lograr el acuerdo fue eliminar la subvención a los combustibles a partir de 2027.

En septiembre, el presidente Rodrigo Paz eliminó mediante un decreto la subvención al diésel y estableció un precio referencial inicial de 18 bolivianos (1,43 dólares), con la posibilidad de ajustarlo a los valores del mercado internacional.

Sin embargo, desde el martes rige un nuevo precio de 20,57 bolivianos (1,75 dólares) por litro de diésel, una medida rechazada por los transportistas y los mineros organizados en cooperativas.

Este jueves, los choferes sindicalizados anunciaron una huelga indefinida a partir del lunes para exigir la abrogación del decreto que dispone el ajuste del precio del diésel al mercado internacional, mientras en el país rige un estado de excepción.

El Gobierno respondió que "por el bien de la economía" no volverá a subvencionar el diésel para evitar que grupos dedicados al contrabando lo desvíen hacia los mercados de los países vecinos y provoquen el desabastecimiento del hidrocarburo.