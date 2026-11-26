El miércoles, en un encuentro en el Palacio del Elíseo con las organizaciones agrarias francesas, Macron dijo que la carne del país suramericano estaba "dopada" y celebró las restricciones europeas a las importaciones de productos brasileños.

En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura afirmaron que las declaraciones del mandatario francés contradicen las evidencias técnicas y científicas sobre la producción de proteína animal en Brasil y expresaron su preocupación por el carácter político de las medidas sanitarias impuestas por la Unión Europea (UE).

Brasil defendió los controles sanitarios de su sector pecuario y recordó que lleva décadas suministrando proteína animal a la UE y que actualmente exporta carne a 177 mercados.

También destacó los resultados favorables de una reciente auditoría europea sobre las cadenas de producción avícola y apícola del país.

El comunicado, destacó que la producción brasileña cumple requisitos ambientales "frecuentemente más estrictos" que los europeos, como la obligación legal de preservar vegetación nativa en hasta el 80 % de las propiedades rurales, además de contar con una matriz energética predominantemente renovable.

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Asimismo mostró preocupación por "la clara naturaleza política" de las restricciones sanitarias que el bloque aplica actualmente a los productos brasileños y advirtió de que utilizarlas con fines proteccionistas contraviene las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el espíritu del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó la importancia de la relación estratégica que tiene con Francia e instó a Macron a revisar su postura a la luz de las evidencias científicas.

También advirtió que se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos disponibles para defender los intereses de sus productores y exportadores.