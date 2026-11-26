"Debemos intensificar la presión sobre Irán para poner fin a estos ataques inaceptables contra sus vecinos y nuestros socios en el Golfo", dijo en un mensaje en sus redes sociales.

La jefa del Ejecutivo comunitario se mostró "consternada" por la muerte de los dos ciudadanos italianos, trabajadores de la empresa de defensa Rheinmetall en Kuwait.

"Mis pensamientos están con sus seres queridos y con el pueblo italiano", expresó Von der Leyen en italiano.

"El suceso de hoy es un recordatorio más de que la seguridad en el Golfo es una cuestión que nos concierne a todos", zanjó.

El Ministerio de Exteriores italiano precisó que la explosión afectó a un emplazamiento en el que los dos empleados realizaban labores de mantenimiento de las antenas de detección del sistema de defensa antiaérea Skyguard, con el que cuentan las Fuerzas Armadas kuwaitíes.

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El incidente se produce en medio de las tensiones entre Irán y los países del golfo Pérsico, después de que Kuwait condenara los ataques iraníes contra su territorio y los calificara de "flagrante violación" de su soberanía y del derecho internacional.