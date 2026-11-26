Jorgensen efectuó esas declaraciones al término hoy en Dublín de una reunión informal de dos días de responsables de vivienda de la UE, en una jornada que centró el debate en la situación de los 'sintecho' en un contexto de crisis habitacional general en el continente.

El comisario calificó el sinhogarismo de problema "urgente y apremiante" y consideró "totalmente inaceptable" que haya personas sin un lugar donde vivir en una de las regiones más ricas del mundo.

Jorgensen reconoció que alcanzar las metas fijadas en la Declaración de Lisboa hace cinco años parece "muy, muy difícil", pero rechazó renunciar al horizonte de 2030: "Mantengamos el objetivo y trabajemos tan duro como podamos para conseguirlo".

El comisario político danés abogó por extender el llamado modelo "Vivienda Primero", que prioriza proporcionar un alojamiento estable a las personas sin hogar para abordar posteriormente otras dificultades, como las adicciones o los problemas de salud mental.

En este sentido, destacó la experiencia de Finlandia como referencia para otros Estados miembros y abogó por reforzar el intercambio de buenas prácticas y aprovechar las oportunidades de financiación europea.

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Jorgensen reconoció que la UE debe hacer más para combatir este problema, aunque recordó que las competencias en vivienda corresponden principalmente a los Estados miembros y las autoridades nacionales, regionales y locales.

Asimismo, insistió en que no existe una solución única y que las respuestas deben adaptarse a las circunstancias sociales y económicas de cada país.

La Declaración de Lisboa estableció el compromiso de trabajar para acabar con el sinhogarismo en 2030 mediante cinco objetivos, como garantizar que nadie duerma en la calle por falta de alojamiento de emergencia adecuado y evitar estancias prolongadas en centros temporales.

El texto también propone prevenir los desahucios y garantizar asistencia a las personas afectadas, así como combatir la discriminación por carecer de hogar y asegurar una alternativa habitacional a quienes salen de instituciones como hospitales o prisiones.

Por su parte, el ministro irlandés de Vivienda, James Browne, insistió en la necesidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros para afrontar la crisis habitacional y aumentar la construcción de viviendas en Europa.

"Existe una firme voluntad de trabajar conjuntamente, aprender unos de otros y respaldar una respuesta europea más sólida ante los desafíos comunes en materia de vivienda", señaló al hacer balance de la reunión organizada por su Gobierno, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Browne indicó que los debates se centraron en incrementar la oferta residencial, mejorar la asequibilidad, impulsar la innovación en la construcción y movilizar las inversiones necesarias para acelerar la edificación.