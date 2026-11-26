Los dos sospechosos, ambos de 38 años, tenían órdenes de captura pendientes por el delito de tráfico de drogas agravado, y estarían relacionados con el decomiso de 2.155 kilogramos de cocaína efectuados en febrero de 2022 en los departamentos de Colón y Atlántida, en el Caribe hondureño, según un informe policial.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados con una estructura criminal relacionada con el narcotraficante Mario Rodolfo Mejía, extraditado a Estados Unidos en 2024 y señalado por las autoridades de mantener nexos con el Clan del Golfo.

Mejía supuestamente “coordinó y supervisó operaciones para distribución de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos desde el Sur de América” a través de una estructura radicada en el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, según el Ministerio Público (Fiscalía).

La captura de los dos hombres se registraron en los municipios de Jutiapa y Tocoa, ambos en el Caribe de Honduras, durante dos operaciones, dijo la Policía, que destacó además "la cooperación y el acompañamiento" del Gobierno de Estados Unidos a través de la DEA, aunque no precisó el papel que desempeñó esa agencia en las capturas.