Madrid, 26 (EFE).- La cantante argentina Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, celebró sus raíces latinoamericanas con dos llenos totales consecutivos en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid como parte de su gira ‘Latinaje en Vivo’.

La también conocida como ‘La reina del trap’ ofreció este jueves un espectáculo concebido como un mapa sonoro de su identidad. Un viaje desde los ritmos populares con los que creció en el norte argentino hasta los sonidos urbanos que la proyectaron a la escena internacional.

Antes de empezar la fiesta en la plaza de toros, el público clamó al unísono “jefa, jefa, jefa, jefa” en espera de su ídola.

El espectáculo inició al ritmo de bolero argentino con ‘Ódiame’ y continuó con una atmósfera de baladas y tangos como ‘Sobre mi tumba’, ‘Piénsame’ y ‘Engreído’.

Acompañada de una banda de 13 músicos sobre el escenario, iluminó la noche con letras de desamor como “lindo corazón, te volviste hielo” o “se supone que el amor te hace feliz” frente a sus fanáticos, que portaron diademas con cuernos rojos.

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“Se viene el trap”, dijo antes de dar paso a la segunda parte del espectáculo, dedicada a sus éxitos más populares de este género urbano con un público enloquecido, parejas bailando y los móviles en mano para cantar ‘Mucha data’ o ‘Bounce’.

Una locura que llegó a su clímax cuando la estrella argentina lanzó billetes al aire para corear ‘Chapiadora’, término caribeño equivalente a cazafortunas, lo que provocó furor entre los asistentes.

“Suena trap en Madrid”, gritó la artista mientras se escuchaba a sus admiradores más apasionados decirle: “Tú eres perfecta, chacho”.

Durante la última tanda de canciones, el espectáculo dio un giro a ritmos más folclóricos como la salsa, flamenco y cumbia, con los que Las Ventas se convirtió en una pista de baile.

Cazzu se dijo “sorprendida” por sus dos noches de lleno total en la capital española y recordó el concierto que tuvo que cancelar hace años por no vender suficientes entradas.

“Es mi segunda noche en Madrid, sorprendentemente. Gracias por venir esta noche, para nosotros venir desde tan lejos hasta acá”, dijo emocionada por estar cumpliendo un sueño.

“Quién me veía y quién me ve”, bromeó.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al interpretar ‘Inti’, canción que lleva el nombre de su hija y con la que aprovechó para hablar del empoderamiento y saludó a las madres e hijas del público.

“Aparte de ser perras empoderadas, sensuales y perreadoras, y románticas y tristes y dramáticas, algunas de ustedes también son mamás”, expresó la argentina a un público mayoritariamente latino.

Un espectáculo que dedicó a “su tierra” y a “todas las personas que están fuera de su lugar de origen”, a lo que sus seguidores aplaudieron ondeando banderas de diferentes países de Latinoamérica y regiones de España.

La presentación de este jueves coincidió con la publicación de ‘Latinaje Deluxe’, una reedición que suma cuatro canciones inéditas al disco original y que pudo conocer en primicia el público de Madrid.

Su visita a España marca el cierre de una gira con la que ha recorrido una docena de países y que bajará el telón en Barcelona los próximos 29 y 30 de noviembre.