Según fuentes anónimas citadas por el diario hongkonés South China Morning Post, el número de aerolíneas podría reducirse desde las actuales 65 entre el próximo año y 2030, con un informe de la consultora especializada TravelZone apuntando a que hasta una decena de ellas podrían desaparecer, principalmente mediante fusiones.

En 2025, los beneficios totales del sector -incluyendo operadores aeroportuarios- alcanzaron el equivalente a 975 millones de dólares tras volver a cifras positivas el año anterior por primera vez desde 2020; el impacto de la pandemia y de la política nacional de 'covid cero' se ve realmente en la comparación con el último año anterior al coronavirus, 2019, cuando las ganancias superaron los 8.100 millones.

Ni siquiera se salvan las grandes aerolíneas estatales: entre 2020 y 2024, China Southern, China Eastern y Air China -la compañía de bandera del país asiático- registraron ingentes pérdidas conjuntas equivalentes a cerca de 31.000 millones de dólares, especialmente concentradas en 2022.

Entre las medidas que estudia la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) también figuran un posible límite máximo al número de aerolíneas permitidas, mayores requisitos de capital u otras condiciones para la entrada de nuevas compañías en el sector.

La nueva situación, según una de las fuentes, podría afectar a las decisiones sobre compras de aviones, incluidas las relativas a fabricantes internacionales como Boeing y Airbus, con los cálculos de esta última apuntando a que China necesitará casi 9.000 nuevos aviones de pasajeros durante los próximos 20 años, un 20 % de la demanda mundial.

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La CAAC exigió en agosto a las aerolíneas que "corrijan las irregularidades" detectadas, amenazando con posibles suspensiones de actividad o revocaciones de licencias, y, se espera que centre su atención el próximo año en compañías con "riesgos persistentes para la seguridad, baja eficiencia operativa y elevados riesgos financieros".

Otra de las fuentes citadas en el artículo apunta específicamente a aquellas aerolíneas "pequeñas y fuertemente endeudadas, que en su día recibieron el respaldo de los gobiernos locales y llevan el nombre de las ciudades en las que operan", como candidatas para ser "absorbidas" por otras compañías.

"Si no consiguen encontrar un comprador o asegurar financiación suficiente de sus principales accionistas, algunas podrían acabar desapareciendo, como ocurrió con Spirit Airlines en Estados Unidos", agrega.

En mayo, Chongqing (centro) se retiró de una inyección de capital de 675 millones de dólares en Chongqing Airlines, empresa conjunta con China Southern, mientras que otras compañías locales como Urumqi Air o Fuzhou Airlines carecen de activos suficientes para cubrir sus deudas.

Además, el año pasado se hicieron virales informaciones sobre pilotos de Joy Air, con sede en Xi'an (centro), que habían empezado a trabajar como repartidores de comida después de que la aerolínea suspendiera sus operaciones.