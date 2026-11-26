El portavoz del Ministerio chino de Comercio He Yadong afirmó en rueda de prensa que "la apertura y la cooperación son el camino correcto", después de que la Comisión Europea anunciara esta semana medidas de salvaguardia sobre las importaciones de híbridos.

He recordó que ambas partes mantuvieron consultas antes de la apertura de la investigación y alcanzaron un entendimiento basado en tres principios: "Cumplimiento de las normas, no discriminación y respeto a los hechos".

"Esperamos que todas las partes respeten efectivamente el consenso alcanzado en las consultas entre China y la UE y lleven a cabo una investigación justa, estrictamente conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", declaró.

El portavoz añadió que Pekín "seguirá de cerca" el desarrollo de las pesquisas europeas y "defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos" de su industria.

Las medidas anunciadas por Bruselas entrarán en vigor el próximo 1 de diciembre durante un máximo de 200 días y establecerán contingentes de importación por país exportador.

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La Comisión Europea precisó que las salvaguardias se aplicarán a los híbridos de todos los orígenes, aunque responden al entendimiento alcanzado durante la visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Ese acuerdo contempla, según fuentes comunitarias, un cupo inicial de 350.000 híbridos chinos anuales, que aumentaría un 6 % cada año durante los tres ejercicios siguientes.

Bruselas lo presenta como un recorte considerable frente a los 800.000 vehículos que proyectaba importar de China en 2026, mientras Pekín sostiene que el entendimiento garantiza el crecimiento de sus exportaciones respecto a las 302.000 unidades registradas en 2025.

Esta semana, Pekín ya había advertido de que se reserva el derecho de recurrir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC o exigir compensaciones comerciales si considera perjudicados sus intereses.