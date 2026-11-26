El portavoz del Ministerio de Comercio chino He Yadong declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín aboga por resolver las diferencias económicas y comerciales mediante el diálogo y las consultas y se opone a "toda forma de incremento unilateral de aranceles".

He instó asimismo a México a evitar las "interferencias de terceros", en referencia velada a Estados Unidos, y a trabajar junto a China para dar un nuevo impulso al comercio bilateral.

El portavoz confirmó que ambos países acordaron establecer un grupo de trabajo para promover el desarrollo "saludable, estable y sostenible" de sus relaciones económicas y comerciales.

El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, encabezaron esta semana en Pekín la undécima reunión del Grupo de Alto Nivel México-China.

Ebrard, que pidió acelerar la autorización de los protocolos necesarios para exportar diversos productos agroalimentarios mexicanos a China, estimó que las ventas chinas a México superarán este año los 130.000 millones de dólares, frente a los aproximadamente 10.000 millones de las mexicanas al gigante asiático.

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La cita dio seguimiento al encuentro que mantuvieron los presidentes chino, Xi Jinping, y mexicana, Claudia Sheinbaum, el pasado 17 de noviembre en Shenzhen, en el marco de la cumbre de la APEC.

México aprobó en diciembre de 2025 aranceles de hasta el 50 % a unos 1.400 productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China, en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).